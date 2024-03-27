Увеличьте доходы с помощью фэн-шуй: техники визуализации и позитивного мышления для достижения финансовых целей

Улучшение финансового положения может быть достигнуто через визуализацию желаемой суммы денег и правильную настройку во время расходов, как объяснила эксперт по фэн-шуй, Олеся Рунова.
Согласно ее советам, деньги реагируют на внимание. Поэтому, когда человек стремится к определенной крупной покупке, ему следует определить необходимую сумму для этой цели и представить ее визуально, сообщает Москва 24.
Для этого можно взять банкноту любого достоинства и добавить к числам на ней нули, чтобы получить желаемую сумму. Эту "магическую" банкноту можно носить с собой в кошельке или разместить на видном месте. Ее также можно поместить в рамку для фотографий и установить в юго-восточном углу квартиры — месте богатства согласно фэн-шуй.
"Когда цель достигнута и покупка осуществлена, можно сформулировать новую задачу и создать новую банкноту", — добавила эксперт.
Олеся Рунова также отметила, что деньги реагируют на доброту. Она рекомендует практиковать позитивное мышление при расходах.
"При каждом платеже в магазине или оплате счетов стоит пожелать добра тому, кто получит наши деньги", — пояснила она. Можно представить, что наши средства помогут другим людям приобрести необходимое и сделают их счастливее.
Кроме того, стоит помнить, что деньги любят движение. Поэтому важно представлять, что наши траты способствуют общему увеличению доходов.
"Мы можем представить, что доля наших средств участвует в обороте финансов, и вскоре 'Вселенский банк' вернет их нам с процентами", — поделилась эксперт своим советом.
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