Нововведения помогут "обелить" рынок: для работы с драгметаллами все компании должны вставать на специальный учет

Власти предложили приостанавливать специальный учет ИП, работающих с драгметаллами, если у них истекла лицензия

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В проекте постановления правительства предлагается прекращать специальный учет компаний или индивидуальных предпринимателей, занимающихся работой с драгоценными металлами, в случае прекращения действия их лицензии.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

На сегодняшний день реестр может содержать устаревшую информацию, что позволяет компаниям продолжать свою деятельность. Это создает условия для незаконного оборота, заявляют в Министерстве финансов. Пробирная палата считает, что данная инициатива направлена на упрощение контроля и снижение административных барьеров. Об этом сообщают "Известия".

Компании или индивидуальные предприниматели должны быть включены в специальный учет для осуществления операций с драгоценными металлами. Участникам рынка (ломбардам, ювелирным и комиссионным магазинам, пунктам скупки) необходимо зарегистрироваться в реестре в государственной системе ГИИС ДМДК, отметил Сергей Гаевский, управляющий партнер адвокатского бюро "Гаевский и партнеры".

Лицензия может быть аннулирована, например, за предоставление неполной или ложной информации, при ликвидации организации или при нарушении законодательства.

Новшества помогут очистить рынок от поддельных товаров, нечестных производителей и продавцов, уверен доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. Эксперт считает, что данные меры также позволят увеличить налоговые поступления и прозрачность финансовых операций при покупке драгоценностей.