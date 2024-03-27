Нововведения помогут "обелить" рынок: для работы с драгметаллами все компании должны вставать на специальный учет

В проекте постановления правительства предлагается прекращать специальный учет компаний или индивидуальных предпринимателей, занимающихся работой с драгоценными металлами, в случае прекращения действия их лицензии.
На сегодняшний день реестр может содержать устаревшую информацию, что позволяет компаниям продолжать свою деятельность. Это создает условия для незаконного оборота, заявляют в Министерстве финансов. Пробирная палата считает, что данная инициатива направлена на упрощение контроля и снижение административных барьеров. Об этом сообщают "Известия".
Компании или индивидуальные предприниматели должны быть включены в специальный учет для осуществления операций с драгоценными металлами. Участникам рынка (ломбардам, ювелирным и комиссионным магазинам, пунктам скупки) необходимо зарегистрироваться в реестре в государственной системе ГИИС ДМДК, отметил Сергей Гаевский, управляющий партнер адвокатского бюро "Гаевский и партнеры".
Лицензия может быть аннулирована, например, за предоставление неполной или ложной информации, при ликвидации организации или при нарушении законодательства.
Новшества помогут очистить рынок от поддельных товаров, нечестных производителей и продавцов, уверен доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. Эксперт считает, что данные меры также позволят увеличить налоговые поступления и прозрачность финансовых операций при покупке драгоценностей.
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