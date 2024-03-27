В России предрекли подорожание мебели. Среди причин назвали издержки на топливо и логистику

Эксперт Шихов: мебель в России может подорожать на 15 процентов

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшие годы россияне могут столкнуться с увеличением цен на мебель до 15 процентов. С таким прогнозом выступил директор интерьерной компании Mr. Doors, Сергей Шихов в беседе с Life. ru.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain

Эксперт выделил несколько причин, которые могут повлиять на изменение цен на мебель в будущем. Среди них — рост издержек на топливо и электроэнергию, подорожание логистики, повышение цен у поставщиков фурнитуры и комплектующих для производства.

Также Сергей Шихов отметил значительное воздействие на цены курса валюты в расчетах с зарубежными партнерами и увеличением заработных плат из-за дефицита кадров.

Сейчас базовая комплектация квартиры мебелью по индивидуальному проекту обходится не менее чем в 280 тысяч рублей, сообщил Шихов.

В целях экономии, эксперт посоветовал приобретать сезонные товары заранее, поскольку цены на них могут меняться в зависимости от времени года. Например, мебель и предметы интерьера для зимнего отдыха стоят дешевле летом, и наоборот.