Игорь Краснов рассказал о возвращении незаконно приватизированных предприятий

Стоимость активов, возвращённых государству, составила 333 миллиарда рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту на заседании коллегии прокуратуры, что стоимость возвращенных РФ предприятий ВПК превышает 333 млрд рублей.

Фото: Andreykor. Собственная работа commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=43428183

Он отчитался, что с 2023 года в собственность государства возвращено 15 предприятий ВПК по решению суда. Общая стоимость этих предприятий превышает 333 млрд рублей.

При этом осуществляли приватизацию данных предприятий зачастую резиденты недружественных государств. Никакой деприватизацией данная мера не является, как её пытается охарактеризовать либеральная пресса и бизнес-общественность. Предприятия оказались в частной собственности из-за злоупотреблений руководителей и органов власти, а доходы от использования частично в ряде случаев уходили на финансирование ВСУ.

Таким образом, Игорь Краснов обосновал позицию Генпрокуратуры по вопросу национализации ряда незаконно приватизированных в 1990-ые годы предприятий, в том числе входящих в сферу оборонно-промышленного комплекса.