3 рабочих лайфхака: как экономить на еде без ущерба для здоровья

Как сэкономить на покупках в продуктовых магазинах

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Существует несколько хитрых способов, как экономно закупаться, хранить и использовать продукты.

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Один из ключевых моментов — заводить привычку составлять список покупок и тщательно придерживаться его. Для этого важно иметь базовые знания в области кулинарии, начиная с планирования меню на неделю вперед: от утреннего завтрака понедельника до ужина воскресенья. Просмотрите содержимое холодильника и шкафов, определите, каких продуктов вам не хватает для задуманных блюд, и добавьте их в список покупок. И самое главное — не загружайте себя лишними покупками!

Стремитесь не поддаваться на искушения купить что-то просто из-за акции или из-за внезапного желания. Желательно не брать детей с собой в магазин, так как им сложнее отказать. Тут без сильной воли не обойтись.

Как правило, оптовые цены ниже, чем розничные. Мука, сахар, соль, макароны и специи — это продукты первой необходимости с долгим сроком годности. Поэтому можно закупиться ими заранее. При этом оптовые торговые точки предлагают более выгодные условия. Женщины часто возражают на этот счет, утверждая, что у них нет места для хранения больших запасов продуктов. В таком случае можно закупиться совместно с друзьями или соседями необходимыми товарами, а затем разделить их между всеми.