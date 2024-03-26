Легендарный инвестор Хассман предрек США новую Великую депрессию и крах фондового рынка

Business Insider: распродажа акций на американских биржах завершится падением на 60–70%

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Легендарный американский экономист Джон Хассман высказал прогноз относительно текущей ситуации на американских фондовых биржах, предупреждая об возможном обвале, который может привести к падению акций на 60-70% по сравнению с январскими максимумами.

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Информацию об этом опубликовал ресурс Business Insider.

Хассман отметил оптимистичное настроение инвесторов, играющих на повышение цен акций после того, как Федеральная резервная система объявила о перспективах снижения ставок в течение текущего года. Однако экономист подчеркнул, что такие действия могут привести к серьезным последствиям на рынке.

Эксперт выразил мнение, что текущая переоценка стоимости акций напоминает ситуацию, наблюдавшуюся в 1929 и 2021 годах, когда произошли крахи на фондовых рынках. На сегодняшний день инвесторы также сталкиваются с риском резкого обвала. Индекс S&P 500 уже опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней, что указывает на нестабильность.

Хассман проиллюстрировал свои опасения графиками, на которых сравнил пиковые значения индексов в 2000, 2007 и настоящее время. Его выводы подчеркивают необходимость осторожности и осмотрительности на финансовых рынках в ближайшем будущем.