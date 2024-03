Легендарный инвестор Хассман предрек США новую Великую депрессию и крах фондового рынка

Легендарный американский экономист Джон Хассман высказал прогноз относительно текущей ситуации на американских фондовых биржах, предупреждая об возможном обвале, который может привести к падению акций на 60-70% по сравнению с январскими максимумами.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0