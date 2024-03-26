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Легендарный инвестор Хассман предрек США новую Великую депрессию и крах фондового рынка

Business Insider: распродажа акций на американских биржах завершится падением на 60–70%

1:24
Экономика

Легендарный американский экономист Джон Хассман высказал прогноз относительно текущей ситуации на американских фондовых биржах, предупреждая об возможном обвале, который может привести к падению акций на 60-70% по сравнению с январскими максимумами.

Business Insider: распродажа акций на американских биржах завершится падением на 60–70%
Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Информацию об этом опубликовал ресурс Business Insider.

Хассман отметил оптимистичное настроение инвесторов, играющих на повышение цен акций после того, как Федеральная резервная система объявила о перспективах снижения ставок в течение текущего года. Однако экономист подчеркнул, что такие действия могут привести к серьезным последствиям на рынке.

Эксперт выразил мнение, что текущая переоценка стоимости акций напоминает ситуацию, наблюдавшуюся в 1929 и 2021 годах, когда произошли крахи на фондовых рынках. На сегодняшний день инвесторы также сталкиваются с риском резкого обвала. Индекс S&P 500 уже опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней, что указывает на нестабильность.

Хассман проиллюстрировал свои опасения графиками, на которых сравнил пиковые значения индексов в 2000, 2007 и настоящее время. Его выводы подчеркивают необходимость осторожности и осмотрительности на финансовых рынках в ближайшем будущем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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