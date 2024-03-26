Введение в России прогрессивной шкалы налогообложения может сопровождаться появлением новых и расширением действующих социальных льгот

Юрист Мачехин: в РФ с введением прогрессивного налогообложения появятся новые льготы

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новая шкала налогообложения в России, согласно мнению кандидата юридических наук Виктора Мачехина, скорее всего будет включать в себя повышенные налоговые ставки и новые льготы для граждан.

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Переход к прогрессивной системе налогообложения предполагает введение более высоких ставок для лиц с более высоким доходом, сообщает "Газета.Ru".

В прошлом уже применялись элементы прогрессивной системы, и сейчас можно ожидать более радикальных изменений в налоговых ставках. Введение повышенных ставок налога на доходы физических лиц, по мнению эксперта, будет постепенным процессом, с учетом возможного появления новых льгот и расширения существующих инвестиционных и социальных вычетов.

Согласно Мачехину, обсуждения о возвращении к прогрессивной системе налогообложения доходов граждан ведутся уже несколько лет. Он называет это естественным и современным стремлением, отмечая, что подобная система сейчас действует во многих развитых экономиках.

Внедрение прогрессивной системы в России поможет сгладить социальные различия, удовлетворить запросы общества, пополнить бюджет и расширить налоговые стимулы для граждан.