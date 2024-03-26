Владимир Путин: ни о какой деприватизации речи не идёт

Владимир Путин считает, что не нужно "кошмарить" бизнес

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры поднял вопрос об исках прокуратуры против владельцев предприятий, которые были в 1990-ые годы приватизированы с нарушениями законодательства. С февраля 2022 года прокуратура регулярно проводит процессы по деприватизации предприятий, особенно если они входят в сферу оборонно-промышленного комплекса. Также были национализированы некоторые участки элитной недвижимости.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Среди наиболее крупных национализированных активов были Ивановский завод тяжелого станкостроения, три завода Челябинского электрометаллургического комбината, земельные участки в поселке Барвиха.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился к Владимиру Путину с "челобитной", умоляя остановить вмешательство прокуратуры и прекратить "давление на бизнес". Владимир Путин на встрече с прокурорами отметил, что государство имеет право национализировать

"активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству".

Также президент подчеркнул, что

"правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях".

В то же время Владимир Путин пообещал, что "кошмарить" бизнес никто не собирается. Ранее он неоднократно подчёркивал, что малый бизнес, а также предприятия, основанные на научно-технических разработках, крупных доноров в бюджеты всех уровней государство только поддерживает. Он лично выступает против бюрократизма и проверок, против всего, что препятствует эффективной работе. И прокуратуру он просит охранять подобные предприятия от давления чиновников.