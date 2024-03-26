"Турецкий поток" заменил "Северный": Европа поднажала на российский газ

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Экспорт "Газпрома" в Европу вырос до 88 млн кубометров в сутки

1:37
Экономика

В марте текущего года трубопроводные поставки "Газпрома" в Европу достигли уровня, сравнимого с августом-октябрем прошлого года — периода максимальных значений с момента приостановки функционирования "Северного потока", сообщает EADaily.

Экспорт "Газпрома" в Европу вырос до 88 млн кубометров в сутки
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно данным ENTSOG, объемы ежедневного экспорта увеличились до 88 миллионов кубических метров, которые транспортируются через Украину и "Турецкий поток". По итогам месяца ожидается, что продажи достигнут 2,73 миллиарда кубических метров.

Сравнительный анализ показывает, что в марте текущего года экспорт газа в Европу увеличился на 11% по сравнению с февралем и на 25% по сравнению с прошлогодними показателями.

Рост поставок в значительной мере обусловлен увеличением объемов через "Турецкий поток", превышающих поставки через Украину. В частности, по данным ENTSOG, поставки через "Турецкий поток" составили 45,7 миллиона кубических метров в сутки, в то время как через Украину было доставлено 42,3 миллиона кубических метров в сутки.

Рост экспорта произошел за счет увеличения поставок в Венгрию, Сербию и Грецию. Аналитики обращают внимание на относительно холодную погоду в Европе в марте и повышение биржевых цен на газ по сравнению с февралем.

Кроме того, стоимость поставок газа на следующий месяц прямо зависит от биржевых котировок, что отразилось в уровне цен. На хабе TTF цены на поставки на сутки вперед поднялись выше отметки в $300 за тысячу кубических метров в марте.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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