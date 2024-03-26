"Инфляция выйдет на пик": аналитик назвала факторы, влияющие на инфляцию в России

Аналитика Мильчакова: курс рубля может повлиять на снижение инфляции

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова высказала мнение о возможном снижении инфляции во второй половине текущего года вследствие нескольких ключевых факторов.

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В беседе с изданием "Известия" она подчеркнула, что прошлогодние повышения ключевой ставки Центробанка России, а также ее сохранение на уровне 16% в этом году, способны оказать значительное влияние на снижение уровня инфляции.

Высокие процентные ставки по вкладам, достигающие 15-17% годовых, сохраняют привлекательность банковских вложений, что способствует связыванию лишней денежной массы в обращении, оказывая давление на инфляцию.

Мильчакова отметила, что эффект от повышений ключевой ставки ЦБ РФ на инфляцию вполне может проявиться к концу второго квартала текущего года, а Банк России прогнозирует пик инфляции во втором квартале 2024 года.

Она также отметила важную роль курса рубля в контроле инфляции, подчеркнув, что его стабилизация после отмены обязательной продажи валюты может оказать положительное влияние на инфляцию.

Не менее важным фактором Мильчакова назвала возвращение демпфера, который помогает стабилизировать цены на бензин и контролировать рост производственных издержек. По ее мнению, временное ограничение экспорта бензина также оказывает сдерживающее воздействие на цены на топливо и издержки производства.

В целом эксперт прогнозирует, что инфляция, при сохранении ключевой ставки, постепенно снизится до уровня 4-4,5% к концу текущего года.