Дефицит яиц в России закончился. Минсельхоз заявил, что объем производства яиц с начала года обеспечивает потребности рынка

Минсельхоз России сообщил о достаточном уровне производства яиц в нашей стране

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Минсельхозе РФ сообщили, что проблемы с дефицитом яиц в нашей стране подошли к концу. Объем производства яиц с начала 2024-го года способен обеспечить потребности рынка.

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В настоящее время все контракты с торговыми представителями выполняются.

"Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, их составляют, учитывая цикл хозяйственного использования птицы и сезонности спроса", — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В настоящее время начали проводить работу для бесперебойного функционирования птицефабрик. Ряд инструментов господдержки этого вида животноводства предусмотрен властями. Например, льготное кредитование на строительство и усовершенствование репродукторов и содержание птицы.