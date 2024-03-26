Дефицит яиц в России закончился. Минсельхоз заявил, что объем производства яиц с начала года обеспечивает потребности рынка

В Минсельхозе РФ сообщили, что проблемы с дефицитом яиц в нашей стране подошли к концу. Объем производства яиц с начала 2024-го года способен обеспечить потребности рынка.
В настоящее время все контракты с торговыми представителями выполняются.
"Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, их составляют, учитывая цикл хозяйственного использования птицы и сезонности спроса", — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В настоящее время начали проводить работу для бесперебойного функционирования птицефабрик. Ряд инструментов господдержки этого вида животноводства предусмотрен властями. Например, льготное кредитование на строительство и усовершенствование репродукторов и содержание птицы.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.