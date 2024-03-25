Плохие новости для любителей шоколада: аналитик предрек резкий рост цен на шоколад в России

Мировые цены на какао-бобы продолжают бить исторические рекорды, поднимаясь на 8,5 процента на текущих торгах и достигая примерно 9,2 тысячи долларов за тонну.
Это приводит к усилению глобального дефицита ключевого сырья для производства шоколада и к резкому росту цен на продукцию в 2024 году, что, по мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, также затронет Россию.
Сильная жара и непривычно высокий уровень осадков в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые обеспечивают около 60 процентов мировых поставок какао-бобов, приведут к самому низкому за последние десять лет объему урожая. Это фактор, который способствует ценовому ралли на рынке сырья.
"На этом фоне предполагаем, что молочный шоколад в России в среднем подорожает на 50-60 процентов, а горький — на 70-80 процентов", — заявил специалист.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.