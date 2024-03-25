Плохие новости для любителей шоколада: аналитик предрек резкий рост цен на шоколад в России

Аналитик Чернов заявил, что горький шоколад подорожает в России на 70-80%

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировые цены на какао-бобы продолжают бить исторические рекорды, поднимаясь на 8,5 процента на текущих торгах и достигая примерно 9,2 тысячи долларов за тонну.

Фото: flickr.com by Keven Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это приводит к усилению глобального дефицита ключевого сырья для производства шоколада и к резкому росту цен на продукцию в 2024 году, что, по мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, также затронет Россию.

Сильная жара и непривычно высокий уровень осадков в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые обеспечивают около 60 процентов мировых поставок какао-бобов, приведут к самому низкому за последние десять лет объему урожая. Это фактор, который способствует ценовому ралли на рынке сырья.

"На этом фоне предполагаем, что молочный шоколад в России в среднем подорожает на 50-60 процентов, а горький — на 70-80 процентов", — заявил специалист.