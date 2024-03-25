Последствия теракта: в апреле 2024 года курс доллара может подняться до 95 рублей

Экономист Перепелица заявил, что в апреле доллар может стоить до 95 рублей

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Кандидат экономических наук Денис Перепелица, являющийся директором федерального методического центра по финансовой грамотности и доцентом кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, сделал прогноз о возможном повышении курса доллара к российскому рублю до отметки в 95 рублей в апреле текущего года.

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По мнению эксперта, рынки отреагировали на последние трагические события снижением курса рубля, при этом возможно дальнейшее падение национальной валюты вследствие увеличения оттока капитала из-за усиления террористической угрозы, сообщает "Газета.Ru".

Однако, по прогнозу Перепелицы, негативное воздействие на рубль должно смягчиться к лету, если вероятность террористической опасности уменьшится. Поэтому экономист советует лицам, планирующим производить валютные операции, принимать решения, исходя из личных обстоятельств и внимательно следить за текущей ситуацией на финансовых рынках.