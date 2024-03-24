Потери Danone от сделки составили €1,2 млрд: французской компании разрешили продать свой бизнес в России

Компания Danone получила разрешение регуляторов на продажу бизнеса в РФ

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французская компания Danone завершила процесс получения разрешения на продажу своего российского бизнеса компании ООО "Вамин Р" от российских регуляторов.

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Потери компании от этой сделки оцениваются в размере €1,2 млрд. Процесс передачи активов начался в октябре 2022 года, а в июле 2023 года Danone деконсолидировала свою деятельность в России, потеряв контроль над управлением бизнесом.

Danone планировала продать свой российский бизнес за 17,7 млрд рублей компании "Вамин Татарстан". Предполагалось, что часть средств будет направлена на обслуживание долга российского предприятия. Этот процесс начался еще в октябре 2022 года, когда Danone объявила о намерении передать операционный контроль над своим бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России, сообщает ТАСС.

Однако в июле 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал указ о временной передаче доли иностранных владельцев в российской структуре Danone под управление Росимущества. В результате этого генеральным директором "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.