Китай в погоне за мировым лидерством: страна наращивает объемы добычи нефти и газа

КНР в январе – феврале 2024 года нарастила добычу нефти на 2,9%

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая, за январь — февраль текущего года страна увеличила объем добычи нефти.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Общий объем произведенной нефти за данный период достиг 35,11 миллиона тонн, что на 2,9% больше по сравнению с прошлым годом. Также отмечается рост импорта нефти — в этот период Китай импортировал 88,31 миллиона тонн нефтепродуктов, что превышает показатели прошлого года на 5,1%.

По информации ГСУ, добыча природного газа в Китае также увеличилась. За январь — февраль текущего года было добыто 41,7 миллиарда кубометров природного газа, что составляет рост на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время добыча угля в стране снизилась на 4,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня в 710 миллионов тонн за указанный период. Впрочем, стоит отметить, что импорт угля в Китай вырос на 22,9%, составив 74,52 миллиона тонн за этот период.

Данные о добыче нефти и природного газа свидетельствуют о положительной динамике рынка энергоносителей в Китае.