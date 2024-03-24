Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил против использования криптовалюты для расчетов внутри страны
Александр Дитковский покидает "Машину времени" и присоединяется к коллективу Григория Лепса
Ультрамарафонец рассказал об особенностях беговой тренировки в ветреную и дождливую погоду
Три острова, которые следует избегать туристам
Джефферсония сомнительная отлично растёт в тени
Названы преимущества покупки загородного участка весной
За первый квартал 2024 в РФ продано 7,4 млн смартфонов
В Запорожской области выручка промышленных производств за 2023 год превысила 8,2 млрд рублей
Инновационная технология самонагревающегося бетона проходит испытания
Китай в погоне за мировым лидерством: страна наращивает объемы добычи нефти и газа

КНР в январе – феврале 2024 года нарастила добычу нефти на 2,9%

1:21
Экономика

По данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая, за январь — февраль текущего года страна увеличила объем добычи нефти.

КНР в январе – феврале 2024 года нарастила добычу нефти на 2,9%
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Общий объем произведенной нефти за данный период достиг 35,11 миллиона тонн, что на 2,9% больше по сравнению с прошлым годом. Также отмечается рост импорта нефти — в этот период Китай импортировал 88,31 миллиона тонн нефтепродуктов, что превышает показатели прошлого года на 5,1%.

По информации ГСУ, добыча природного газа в Китае также увеличилась. За январь — февраль текущего года было добыто 41,7 миллиарда кубометров природного газа, что составляет рост на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время добыча угля в стране снизилась на 4,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня в 710 миллионов тонн за указанный период. Впрочем, стоит отметить, что импорт угля в Китай вырос на 22,9%, составив 74,52 миллиона тонн за этот период.

Данные о добыче нефти и природного газа свидетельствуют о положительной динамике рынка энергоносителей в Китае.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий

Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.

Стас Пьеха показал фото с новорождённым сыном: ты особенный для меня
Сорт огурцов "Феникс 640" подходит для засолки
Этот сорт огурцов плодоносит до поздней осени: идеален для засолки — плоды хрустящие и небольшие
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут
Основные версии, что к теракту в "Крокусе" непричастно Исламское государство* Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Последние материалы
Александр Дитковский покидает "Машину времени" и присоединяется к коллективу Григория Лепса
Ультрамарафонец рассказал об особенностях беговой тренировки в ветреную и дождливую погоду
Три острова, которые следует избегать туристам
Джефферсония сомнительная отлично растёт в тени
39 секунд было у Польши, чтобы сбить российскую ракету. Почему это не было сделано?
Основные версии, что к теракту в "Крокусе" непричастно Исламское государство*
КНР в январе – феврале 2024 года нарастила добычу нефти на 2,9%
Названы преимущества покупки загородного участка весной
За первый квартал 2024 в РФ продано 7,4 млн смартфонов
В Запорожской области выручка промышленных производств за 2023 год превысила 8,2 млрд рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников