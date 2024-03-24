Единогласно отстранили от должности: совет директоров компании "Пик" принял решение прекратить полномочия Ивана Поландова

Совет директоров компании "Пик" единогласно принял решение об отстранении генерального директора Ивана Поландова от исполнения его полномочий. Поландов занимал эту должность с сентября 2022 года, сменив на посту Сергея Гордеева. Имя нового генерального директора не упоминается.
Помимо этого, совет директоров "Пик" намерен формировать новые составы комитетов по аудиту и рискам, а также по кадрам и вознаграждениям, сообщает ТАСС.
В дополнение, компания планирует не выплачивать дивиденды за 2023 год, предпочитая не распределять чистую прибыль между акционерами. В прошлом году чистая прибыль составила 27,4 млрд рублей.
"Пик" занимает второе место в России по объему текущего строительства по данным Единой информационной системы жилищного строительства РФ на март 2024 года.
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