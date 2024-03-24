Единогласно отстранили от должности: совет директоров компании "Пик" принял решение прекратить полномочия Ивана Поландова

Совет директоров компании "Пик" единогласно прекратил полномочия гендиректора Ивана Поландова

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет директоров компании "Пик" единогласно принял решение об отстранении генерального директора Ивана Поландова от исполнения его полномочий. Поландов занимал эту должность с сентября 2022 года, сменив на посту Сергея Гордеева. Имя нового генерального директора не упоминается.

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Помимо этого, совет директоров "Пик" намерен формировать новые составы комитетов по аудиту и рискам, а также по кадрам и вознаграждениям, сообщает ТАСС.

В дополнение, компания планирует не выплачивать дивиденды за 2023 год, предпочитая не распределять чистую прибыль между акционерами. В прошлом году чистая прибыль составила 27,4 млрд рублей.

"Пик" занимает второе место в России по объему текущего строительства по данным Единой информационной системы жилищного строительства РФ на март 2024 года.