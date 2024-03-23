Что ожидать россиянам? Эксперт рассказал, как изменится курс валют с 1 апреля и что поддержит рубль

Финансист Васильев: российскую валюту сдерживают санкционные риски

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Михаил Васильев поделился своими прогнозами относительно курса рубля в апреле 2024 года.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

По мнению эксперта, на сегодняшний день российскую валюту ограничивают геополитические и санкционные факторы, в отличие от ситуации докризисных времен, когда на курс рубля оказывал влияние старт туристического сезона, пишет портал Финансы Mailru.

Согласно прогнозам Михаила Васильева, в апреле 2024 года рубль может показать стабильное поведение, основанное на нескольких факторах. Среди благоприятных моментов для рубля эксперт выделяет обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортёрами, продажа юаней из резервов и высокие процентные ставки.

В своем заявлении аналитик отметил, что ожидает, что ключевая ставка Центробанка России останется на уровне 16% после заседания 26 апреля. Что касается курса рубля, Михаил Васильев прогнозирует его торговлю в апреле в следующих диапазонах: 90-95 за доллар, 98-103 за евро и 12,5-13,2 за юань.