Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала россиянам валюту для сбережений

Глава Банка России порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась в пользу того, чтобы граждане страны хранили свои сбережения в российских рублях, отметив, что в настоящее время это предпочтительнее, чем иностранная валюта.

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На пресс-конференции по ключевой ставке Набиуллина заявила, что высокие ставки по депозитам в рублях делают такие вложения более привлекательными, чем валютные депозиты.

Хотя возможно некоторые инвесторы могут захотеть сделать ставку на валютный рынок, глава Центробанка убеждена, что в настоящее время рубль является более выгодным вариантом. Она заверила, что обмен заблокированных активов не окажет значительного влияния на курс валюты. Тем не менее, в случае такого обмена граждане смогут использовать средства в рублях с ранее заблокированных счетов.

Напомним, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.