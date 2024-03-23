Трамп готовится сорвать гигантский куш: компания экс-президента США может выйти на биржу

Дональд Трамп проведет размещение своей соцсети Truth Social на бирже

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает CNBC, компания Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Дональда Трампа Truth Social, планирует провести публичное размещение акций уже на следующей неделе.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тикером акций будет DJT (ранее под таким тикером торговалась компания казино и отелей Дональда Трампа).

Решение о выходе на биржу было принято после одобрения акционерами SPAC-компании Digital World Acquisition Corporation (DWAC) слияния с Trump Media & Technology Group в пятницу, 22 марта.

Эта сделка была также утверждена Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Стоимость компании, владеющей социальной сетью Truth Social, оценивается в $10 млрд.

Согласно условиям сделки, бывшему президенту от республиканской партии будет принадлежать около 80 млн акций, что по текущим ценам компании DWAC составляет более $3 млрд, утверждают в CNBC. Трамп не сможет продавать свои акции в течение шести месяцев после сделки.