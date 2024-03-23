Трамп готовится сорвать гигантский куш: компания экс-президента США может выйти на биржу

Как сообщает CNBC, компания Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Дональда Трампа Truth Social, планирует провести публичное размещение акций уже на следующей неделе.
Тикером акций будет DJT (ранее под таким тикером торговалась компания казино и отелей Дональда Трампа).
Решение о выходе на биржу было принято после одобрения акционерами SPAC-компании Digital World Acquisition Corporation (DWAC) слияния с Trump Media & Technology Group в пятницу, 22 марта.
Эта сделка была также утверждена Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Стоимость компании, владеющей социальной сетью Truth Social, оценивается в $10 млрд.
Согласно условиям сделки, бывшему президенту от республиканской партии будет принадлежать около 80 млн акций, что по текущим ценам компании DWAC составляет более $3 млрд, утверждают в CNBC. Трамп не сможет продавать свои акции в течение шести месяцев после сделки.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.