Простые, но работающие советы: как сэкономить семейный бюджет

Эффективные советы по экономии семейного бюджета

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Контроль за расходами — основа финансовой стабильности семейного бюджета. Важно научиться отслеживать все траты и быть дисциплинированным в финансовых вопросах.

Фото: openverse.org by Wan Leonard is licensed under CC BY 2.0.

Один из наилучших способов держать расходы под контролем — вести записи расходов вручную в конце каждого дня в специальной тетради для учета бюджета.

Последовательное выполнение этого правила в течение нескольких месяцев поможет вам понять, сколько денег тратится за определенный период, и на какой срок ваши запасы будут хватать вам. Вы сможете определить, сколько уходит на продукты, транспорт, кофе, развлечения, и теперь сможете планировать свои расходы на месяц вперед.

Экономьте при походе в магазин.

Не ходите в магазин слишком часто. Во-первых, вы сэкономите время и силы. Во-вторых, это финансово иррационально.

Не ходите в магазин "на пустой желудок". Голодным вы тратите больше.

Ходите в магазин со списком. Смотрите в холодильнике, что закончилось, что на исходе, а чего ещё много.