Простые, но работающие советы: как сэкономить семейный бюджет

Контроль за расходами — основа финансовой стабильности семейного бюджета. Важно научиться отслеживать все траты и быть дисциплинированным в финансовых вопросах.
Один из наилучших способов держать расходы под контролем — вести записи расходов вручную в конце каждого дня в специальной тетради для учета бюджета.
Последовательное выполнение этого правила в течение нескольких месяцев поможет вам понять, сколько денег тратится за определенный период, и на какой срок ваши запасы будут хватать вам. Вы сможете определить, сколько уходит на продукты, транспорт, кофе, развлечения, и теперь сможете планировать свои расходы на месяц вперед.
Экономьте при походе в магазин.
Не ходите в магазин слишком часто. Во-первых, вы сэкономите время и силы. Во-вторых, это финансово иррационально.
Не ходите в магазин "на пустой желудок". Голодным вы тратите больше.
Ходите в магазин со списком. Смотрите в холодильнике, что закончилось, что на исходе, а чего ещё много.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.