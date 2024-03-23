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Доступный каждому метод "Хвостики": простой способ накопить на мечту

Метод "Хвостики" - эффективный принцип накопления денег

1:20
Экономика

Все мы мечтаем о сбережениях: будь то на отпуск, новый телефон или другую приятную покупку. Возможно, вам подойдет метод накопления под названием "Хвостики".

Метод "Хвостики" - эффективный принцип накопления денег
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Суть метода заключается в том, чтобы каждый вечер откладывать в сбережения "хвостик" от оставшейся суммы так, чтобы на вашем счете в итоге оказалось круглое число. Например, у вас на карте осталось 5579 рублей — тогда можно отправить в сбережения 9, 79 или 579 рублей.

Однако важно не только находить возможность откладывать деньги, но и хранить их правильно. Если у вас возникает соблазн потратить накопления, лучше всего спрятать их в малодоступное место.

Ниже предложены несколько вариантов.

Отправить на вклад без возможности досрочного снятия. Несмотря на то, что можно закрыть вклад и получить деньги в любое время, часто возникает необходимость оставить проценты в банке.

Обменять на другую валюту. Можно выбрать валюту, не такую популярную, как доллары или евро, например, юани или гонконгские доллары.

Отдать на хранение надежному человеку, такому как близкий родственник или супруг.

Таким образом, метод "Хвостики" представляет собой простой способ накопить средства на свою мечту, следуя нескольким простым правилам

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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