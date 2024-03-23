Управляйте своими финансами: как планировать бюджет по правилу "50/30/20"

Метод 50/30/20 - эффективный способ управления финансами

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Метод распределения бюджета 50/30/20 становится все более популярным среди тех, кто стремится к финансовой дисциплине и эффективному управлению доходами.

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Суть данного подхода заключается в том, что доходы необходимо делить на три основные категории следующим образом: 20% на обязательные траты (жилье, коммунальные услуги, питание, транспорт, кредиты и прочее), 30% на желаемые расходы или развлечения и целых 50% на сбережения для создания финансовой подушки безопасности.

Однако, стоит отметить, что применение данного метода возможно в основном при условии высокого уровня дохода. Для многих людей откладывать половину заработка, а жить на оставшиеся 50% может оказаться крайне затруднительно. Такой подход, хоть и эффективен, не всегда является реалистичным для среднестатистического гражданина.