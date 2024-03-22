Можно накопить на отпуск: сколько денег вы сэкономите, если бросите курить

Во сколько денег обходится курение

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В среднем одна пачка сигарет в России стоит от 105 до 110 рублей. Для курильщиков эта вредная привычка становится значительной статьей расходов.

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Существуют специальные калькуляторы, которые способны рассчитать общие затраты на сигареты исходя из количества выкуренных и их стоимости.

По статистике, 65% жителей России, страдающих от курения, употребляют одну пачку сигарет в день или даже больше. Учитывая среднюю цену на одну пачку в 105 рублей, ежемесячные траты таких людей на курение составляют 3 150 рублей, а годовые затраты — целых 38 325 рублей. Эти цифры могут послужить серьезным стимулом задуматься о прекращении вредной привычки.

Интересно, что если перестать тратить деньги на пачки сигарет и вместо этого откладывать сумму на накопительный счет при средней ставке в 6,51%, то через год можно накопить уже 42 313 рублей. Таким образом, отказ от курения не только положительно скажется на здоровье, но и может стать началом создания значительного финансового резерва.