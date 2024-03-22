ЦБ России выступает за завершение программы льготной ипотеки на новостройки

Центробанк занял позицию против продления льготной ипотеки этим летом. Причем регулятор все еще поддерживает адресные программы и семейную ипотеку. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом без дальнейшего возобновления", — сказала она, уточнив, что адресные программы и семейную ипотеку они по-прежнему поддерживают.
Добавим, что "Семейная ипотека" будет продлена еще на шесть лет по поручению президента России Владимира Путина. Семьи с детьми до шести смогут взять жилье в ипотеку со ставкой в шесть процентов.
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