ЦБ России выступает за завершение программы льготной ипотеки на новостройки

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Набиуллина: Центробанк занял позицию против продления льготной ипотеки этим летом

0:39
Экономика

Центробанк занял позицию против продления льготной ипотеки этим летом. Причем регулятор все еще поддерживает адресные программы и семейную ипотеку. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина: Центробанк занял позицию против продления льготной ипотеки этим летом
Фото: picasaweb.google.com by Kuba is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом без дальнейшего возобновления", — сказала она, уточнив, что адресные программы и семейную ипотеку они по-прежнему поддерживают.

Добавим, что "Семейная ипотека" будет продлена еще на шесть лет по поручению президента России Владимира Путина. Семьи с детьми до шести смогут взять жилье в ипотеку со ставкой в шесть процентов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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