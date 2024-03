Большинство китайских продавцов продолжают использовать доллар: РФ и Китай еще не наладили торговлю в нацвалюте

Россия и Китай пока не смогли полностью перейти на торговлю в национальных валютах, поэтому большинство китайских компаний продолжают использовать доллар, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.