Большинство китайских продавцов продолжают использовать доллар: РФ и Китай еще не наладили торговлю в нацвалюте

Депутат Говырин: 90% китайских предприятий используют доллар для международной торговли

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Россия и Китай пока не смогли полностью перейти на торговлю в национальных валютах, поэтому большинство китайских компаний продолжают использовать доллар, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

В беседе с URA.RU он отметил, что 90% китайских предприятий предпочитают доллар для международной торговли.

По словам депутата, активизация торговли в национальных валютах столкнулась с рядом проблем, включая недостаточно развитую инфраструктуру для использования китайской валюты и высокую зависимость юаня от доллара.

Говырин отметил, что существует только один аккредитованный в Китае российский банк — ВТБ, который проводит расчеты в юанях и рублях без проблем. Однако другие банки сталкиваются с ограничениями из-за вторичных санкций против китайских банков.