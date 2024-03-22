"Ничего личного, только про бизнес": призыву США прекратить атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы нашли объяснение

Военный аналитик Таран объяснил призыв США к Киеву не бомбить российские НПЗ большой игрой для решения своих задач

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Военный аналитик Дмитрий Таран в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему США призвали Вооружённые силы Украины (ВСУ) не бомбить российские нефтеперерабатывающие заводы.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Речь идёт о мировых качелях цен на нефть, речь идёт о соглашении ОПЕК+. Об этих глобальных играх, связанных с ценой. И здесь случилось противоречие, связанное с тем, что тактические задачи могут становиться в противовес глобальной политике на формировании цены. И ничего личного, только про бизнес. И в данном случае такими вещами решаются сразу несколько задач", — отметил он.

По его словам, речь, в частности, идёт о такой задаче, как стабилизация цен, чтобы "они не качнулись".

"С другой стороны, показать себя миротворцами: мы же сделали для вас, Россия, такой шаг, мы давим на наших подопечных, давайте вообще садиться за стол переговоров, давайте вы остановитесь и не будете продолжать СВО, в которой написаны основные цели — демилитаризация и денацификация. То есть давайте сделаем промежуточный финиш. Это всё в рамках большой игры, связанной именно с этими вещами. Поэтому нужно понимать, что позитивных по отношению к России целей у них нет. Они действуют в рамках общего англосаксонского консенсуса по России", — продолжил Таран.

Таким образом, отметил собеседник Pravda.Ru, США решают свои задачи и пытаются их использовать в общей игре.

Ранее FT сообщил, что Белый дом призывает Киев прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. Вашингтон обеспокоен тем, что причиняемый российским предприятиям ущерб может привести к росту цен на нефть и продукты её переработки. Действующая администрация Белого дома опасается, что это негативно скажется на предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена, планирующего переизбраться на второй срок.