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Россия продаёт нефть и газ в основном за рубли и юани

На рубль и юань приходится 80 процентов расчётов за россиские нефть и газ

1:08
Экономика

Порядка 80 процентов расчётов за поставляемые Россией другим странам энергоресурсы приходятся на рубль и юань, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в документальном сериале "Нефть".

На рубль и юань приходится 80 процентов расчётов за россиские нефть и газ
Фото: br.rbth.com

По его словам, по результатам 2023 года более 90 процентов расчётов с Китаем происходит в российской и китайской валютах.

А если говорить в целом, что около 40 процентов российских энергоресурсов реализуются за рубли, и примерно столько же за юани. Ещё 20 процентов остаются на другие валюты.

Александр Новак отметил, что доля доллара и евро фактически сведена к минимуму. По его мнению, эта тенденция будет продолжаться, сообщает ТАСС.

Вице-премьер добавил, что отказ от американской валюты в расчётах является общемировой тенденцией. Многие страны стали переходить на расчёты в национальных валютах. В первую очередь из-за ограничительных мер, к которым прибегают западные страны.

Многие это видят, как видят и то, что риски таких ограничительных мер когда-то коснутся и их, отметил Александр Новак.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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