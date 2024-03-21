Россия продаёт нефть и газ в основном за рубли и юани

Порядка 80 процентов расчётов за поставляемые Россией другим странам энергоресурсы приходятся на рубль и юань, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в документальном сериале "Нефть".
По его словам, по результатам 2023 года более 90 процентов расчётов с Китаем происходит в российской и китайской валютах.
А если говорить в целом, что около 40 процентов российских энергоресурсов реализуются за рубли, и примерно столько же за юани. Ещё 20 процентов остаются на другие валюты.
Александр Новак отметил, что доля доллара и евро фактически сведена к минимуму. По его мнению, эта тенденция будет продолжаться, сообщает ТАСС.
Вице-премьер добавил, что отказ от американской валюты в расчётах является общемировой тенденцией. Многие страны стали переходить на расчёты в национальных валютах. В первую очередь из-за ограничительных мер, к которым прибегают западные страны.
Многие это видят, как видят и то, что риски таких ограничительных мер когда-то коснутся и их, отметил Александр Новак.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.