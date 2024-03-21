Банки будут списывать долги инвалидам СВО: АБР выступила за доработку внесенного в Госдуму законопроекта, который предоставляет право на прекращение обязательств по оплате займов

Ассоциация банков России попросила государство и страховые оплатить списание долгов инвалидам СВО

Ассоциация банков России (АБР) призвала к изменениям в законопроект, внесенный в Госдуму и предоставляющий право на прекращение обязательств по оплате кредитов и займов участникам СВО, получившим II группу инвалидности.

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По мнению банков, уточнение законодательства поможет уменьшить риски правовой неопределенности и предотвратить появление различных подходов к его применению, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей АБР.

Среди предложенных мер находится закрепление в законодательстве перечня документов, подтверждающих основания для прекращения обязательств по оплате кредита, а также предоставление банкам возможности самостоятельно запрашивать у компетентного органа подтверждение таких оснований, отметили в ассоциации.

По словам представителей АБР, в письме также содержится предложение разработать механизм снижения финансовой нагрузки, возникающей у банков при прекращении кредитных обязательств клиентов.