Банки будут списывать долги инвалидам СВО: АБР выступила за доработку внесенного в Госдуму законопроекта, который предоставляет право на прекращение обязательств по оплате займов

Ассоциация банков России (АБР) призвала к изменениям в законопроект, внесенный в Госдуму и предоставляющий право на прекращение обязательств по оплате кредитов и займов участникам СВО, получившим II группу инвалидности.

Фото: flickr.com by 401(К) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic