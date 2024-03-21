В ожидании новых условий: заемщики в России ждут изменений ключевой ставки ЦБ перед получением ипотеки

Согласно данным аналитиков SaaS-платформы TYMY, российские заемщики не спешат оформлять полученные одобрения на ипотеку, готовясь к возможному пересмотру ключевой ставки Центробанком России.
С начала текущего года аналитический центр TYMY зафиксировал ожидаемый спад количества заявок на ипотечные кредиты из-за ужесточения требований к потенциальным заемщикам.
Эксперты TYMY отмечают, что снижение конверсии одобренных заявок на выданные кредиты наблюдается на протяжении всего первого квартала 2024 года. Некоторые заемщики в настоящее время получают одобрение, чтобы закрепить себе текущие условия кредитования, но не спешат с заключением сделки, ожидая возможных изменений.
Многие планируют принимать решение оформления ипотечного кредита уже после того, как Центробанк примет окончательное решение относительно ключевой ставки. В случае её повышения или сохранения на прежнем уровне, прогнозируется всплеск выдачи ипотеки в течение следующих трех месяцев с учетом имеющихся одобрений. В случае же снижения ставки ожидается новая волна заявок на ипотечные кредиты, при этом количество выданных кредитов по уже имеющимся заявкам уменьшится.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.