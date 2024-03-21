Медицина и ремонт: опрос показал, ради чего россияне вынуждены брать микрозаймы

Россияне чаще берут микрозаймы для погашения долгов и оплаты лекарств

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование аналитического центра "Банки.ру" показало, что 40% россиян предпочитают брать микрозаймы до даты получения ближайшей зарплаты.

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Этот вид финансовой помощи оказывается наиболее востребованным в стране. Вторым по популярности поводом для обращения за микрозаймами оказалась оплата лекарств или лечения — такую цель назвали 12% респондентов.

Необходимость погашения уже существующих долгов оказалась третьей в списке причин, по которым россияне обращаются к микрокредиторам — это признали 11% опрошенных. Для оплаты повседневных расходов микрозаймы используют около 10% опрошенных, а 9% берут деньги в долг на проведение ремонта.

Статистика показала, что наиболее популярными являются микрозаймы до 10 тыс. рублей. Суммы, превышающие 50 тыс. рублей, менее привлекательны для потребителей, так как на них редко действуют беспроцентные акции.