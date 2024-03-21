18 млн рублей зависли в платежном сервисе для трудовых мигрантов

18 млн рублей зависли в платежном сервисе SalamPay

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

18 млн рублей зависли в платежном сервисе для трудовых мигрантов SalamPay. Это произошло в связи с отзывом лицензии Киви-банка. Об этом сообщают "Ведомости” со ссылкой на представителя SalamPay.

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"Понятно, что большинству клиентов сложно пройти весь путь бюрократии для получения своих денег, включая заполнение многочисленных заявлений", — говорится в сообщении.

Из-за отзыва лицензии пострадало порядка 600 пользователей сервиса, среди нихх граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Компания обещает возместить средства из собственного резервного фонда без судов и процедур возврата.

"Мы выплатим деньги без необходимости дополнительных процедур", — сказал гендиректор компании Тимур Манташев.

Сервис Salampay есть в списке поставщиков платежных приложений Банка России. Он работает по договору с оператором РНКО "Единая касса", а Киви-банк выступал как один из провайдеров для перевода средств в страны СНГ. С помощью Salampay можно перевести деньги в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Азербайджан.