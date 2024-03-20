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Ничего для себя, но все для других: как избавиться от привычки на всём экономить

Как избавиться от привычки экономить

1:11
Экономика

Часто мы стараемся экономить на всем, что только можно. Но что, если резкое изменение этой привычки может принести нам массу новых впечатлений и ощущений? Вот несколько способов, как избавиться от желания постоянно считать каждую копейку.

Как избавиться от привычки экономить
Фото: Openverse by X5Group is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Во-первых, попробуйте начать с малого. Вместо того, чтобы хранить купюры, разменяйте их на мелочь и отправляйтесь на улицу. Раскидывайте монеты по дорожкам, не думая о стоимости каждой из них. Этот необычный опыт позволит вам по-новому взглянуть на деньги и их ценность.

Во-вторых, освободитесь от вещей, которые кажутся вам бесполезными. Подарите их родственникам или соседям, а то, что никто не желает принять, без сожаления избавьтесь. Позвольте себе купить что-то новое и наслаждайтесь этим приобретением. Даже если через некоторое время предмет сломается, вы получите опыт и новые впечатления.

Никогда не стоит бояться изменений в своей жизни, включая финансовые. Возможно, сделав что-то нетипичное для себя, вы откроете для себя абсолютно новый мир возможностей. Помните, лучше пожалеть о сделанном, чем прожить всю жизнь в сожалениях о упущенных возможностях.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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