Ничего для себя, но все для других: как избавиться от привычки на всём экономить

Как избавиться от привычки экономить

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Часто мы стараемся экономить на всем, что только можно. Но что, если резкое изменение этой привычки может принести нам массу новых впечатлений и ощущений? Вот несколько способов, как избавиться от желания постоянно считать каждую копейку.

Фото: Openverse by X5Group is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Во-первых, попробуйте начать с малого. Вместо того, чтобы хранить купюры, разменяйте их на мелочь и отправляйтесь на улицу. Раскидывайте монеты по дорожкам, не думая о стоимости каждой из них. Этот необычный опыт позволит вам по-новому взглянуть на деньги и их ценность.

Во-вторых, освободитесь от вещей, которые кажутся вам бесполезными. Подарите их родственникам или соседям, а то, что никто не желает принять, без сожаления избавьтесь. Позвольте себе купить что-то новое и наслаждайтесь этим приобретением. Даже если через некоторое время предмет сломается, вы получите опыт и новые впечатления.

Никогда не стоит бояться изменений в своей жизни, включая финансовые. Возможно, сделав что-то нетипичное для себя, вы откроете для себя абсолютно новый мир возможностей. Помните, лучше пожалеть о сделанном, чем прожить всю жизнь в сожалениях о упущенных возможностях.