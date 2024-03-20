Южная Корея увеличила список российских поставщиков рыбы

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи разрешило ещё девяти российским организациям и судам поставки рыбы и рыбопродукции на свой рынок.
Речь в том числе о пищевых рыбных субпродуктах, сообщает Россельхознадзор.
Обновлённый список вступает в силу с 25 марта 2024 года.
Сейчас право на поставки своей продукции на корейский рынок имеет 981 российская компания/судно.
В Россельхознадзоре сообщили, что продолжат работу по расширению перечня российских экспортеров рыбопродукции в Южную Корею.
Заметим, что ранее Россия отказалась от консультаций с Японией по вопросам лова рыбы у берегов нашей страны, поскольку власти этой страны ввели санкции против Российской Федерации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российских территориальных водах в районе южных Курильских островов и "занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства".
Стороны, подписывая это соглашение, исходили из желания укреплять добрососедские отношения. Однако сейчас отношения между двумя странами стремительно деградируют. А японское правительство, подчёркивала Захарова, порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы Запада.
Стоит заметить, что Южная Корея также поддерживает санкции против нашей страны и относится к категории недружественных государств. Но тем не менее, некоторые соглашения с ней работают.
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