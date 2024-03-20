Южная Корея увеличила список российских поставщиков рыбы

Южная Корея увеличила список поставщиков рыбы из России

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи разрешило ещё девяти российским организациям и судам поставки рыбы и рыбопродукции на свой рынок.

Фото: Salmon Sashimi by NuCastiel from Bangkok, Thailand

Речь в том числе о пищевых рыбных субпродуктах, сообщает Россельхознадзор.

Обновлённый список вступает в силу с 25 марта 2024 года.

Сейчас право на поставки своей продукции на корейский рынок имеет 981 российская компания/судно.

В Россельхознадзоре сообщили, что продолжат работу по расширению перечня российских экспортеров рыбопродукции в Южную Корею.

Заметим, что ранее Россия отказалась от консультаций с Японией по вопросам лова рыбы у берегов нашей страны, поскольку власти этой страны ввели санкции против Российской Федерации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российских территориальных водах в районе южных Курильских островов и "занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства".

Стороны, подписывая это соглашение, исходили из желания укреплять добрососедские отношения. Однако сейчас отношения между двумя странами стремительно деградируют. А японское правительство, подчёркивала Захарова, порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы Запада.

Стоит заметить, что Южная Корея также поддерживает санкции против нашей страны и относится к категории недружественных государств. Но тем не менее, некоторые соглашения с ней работают.