Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в цифрах, которые сделают ваш загранпаспорт недействительным
Светлана Лобода стала брюнеткой: "Личный вызов миру"
Reuters: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 во второй половине года
JPR: новый метод идентификации выявил неизвестные микробы-экстремофилы
Сорт томатов "Панинские"
Украинский чиновник публично оскорбил представителя китайской дипломатии
Ветеринары рассказали, когда пора вести собаку к стоматологу
Как правильно ходить по лестнице, чтобы похудеть
Если вас мучают отёки: причины и 10 способов от них избавиться
Южная Корея увеличила список российских поставщиков рыбы

Южная Корея увеличила список поставщиков рыбы из России

1:42
Экономика

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи разрешило ещё девяти российским организациям и судам поставки рыбы и рыбопродукции на свой рынок.

Южная Корея увеличила список поставщиков рыбы из России
Фото: Salmon Sashimi by NuCastiel from Bangkok, Thailand

Речь в том числе о пищевых рыбных субпродуктах, сообщает Россельхознадзор.

Обновлённый список вступает в силу с 25 марта 2024 года.

Сейчас право на поставки своей продукции на корейский рынок имеет 981 российская компания/судно.

В Россельхознадзоре сообщили, что продолжат работу по расширению перечня российских экспортеров рыбопродукции в Южную Корею.

Заметим, что ранее Россия отказалась от консультаций с Японией по вопросам лова рыбы у берегов нашей страны, поскольку власти этой страны ввели санкции против Российской Федерации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российских территориальных водах в районе южных Курильских островов и "занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства".

Стороны, подписывая это соглашение, исходили из желания укреплять добрососедские отношения. Однако сейчас отношения между двумя странами стремительно деградируют. А японское правительство, подчёркивала Захарова, порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы Запада.

Стоит заметить, что Южная Корея также поддерживает санкции против нашей страны и относится к категории недружественных государств. Но тем не менее, некоторые соглашения с ней работают.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Производители продуктов массово уменьшают объемы упаковок
Еврокомиссия введет пошлину на пшеницу из России
Двое мужчин оказались заваленными под землёй у железной дороги в Москве
Джонни Депп разрабатывает свой бренд карибского тёмного рома
Историк моды Александр Васильев показал десерт, от которого можно похудеть
Как понять язык тела собаки
Простой рецепт заварного крема с фруктами и мятой
Как понять, что говорит кошка?
Весенняя подкормка смородины крахмалом
Помогают от акне, увлажняют, заживляют: 5 средств из аптеки, которые вам пригодятся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников