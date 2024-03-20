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Наличные уходят на третий план: доля карточных операций в розничной торговле достигнет 90%

В 2028 году доля карточных платежей в розничной торговле может увеличиться до 90%

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Экономика

По прогнозам консалтинговой компании Frank RG, доля карточных операций в секторе розничной торговли существенно вырастет, достигнув к 2028 году 90%.

В 2028 году доля карточных платежей в розничной торговле может увеличиться до 90%
Фото: объясняем.рф by Максим Блинов is licensed under РИА Новости

В настоящее время этот показатель составляет 83%, что свидетельствует о стремительном развитии безналичных платежей.

Исследование также прогнозирует резкое снижение доли наличных платежей до 10%. Это означает, что расчеты наличными станут все менее популярными среди потребителей и предпринимателей.

Анна Стогниенко, старший проектный лидер Frank RG в беседе с РБК заявила, что в оставшихся 10% общего объема платежей будут учитываться как наличные транзакции, так и сделки, осуществляемые с помощью альтернативных безналичных технологий, таких как использование QR-кодов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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