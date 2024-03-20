Наличные уходят на третий план: доля карточных операций в розничной торговле достигнет 90%

По прогнозам консалтинговой компании Frank RG, доля карточных операций в секторе розничной торговли существенно вырастет, достигнув к 2028 году 90%.
В настоящее время этот показатель составляет 83%, что свидетельствует о стремительном развитии безналичных платежей.
Исследование также прогнозирует резкое снижение доли наличных платежей до 10%. Это означает, что расчеты наличными станут все менее популярными среди потребителей и предпринимателей.
Анна Стогниенко, старший проектный лидер Frank RG в беседе с РБК заявила, что в оставшихся 10% общего объема платежей будут учитываться как наличные транзакции, так и сделки, осуществляемые с помощью альтернативных безналичных технологий, таких как использование QR-кодов.
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.