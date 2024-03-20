Лучше перестраховаться: юрист объяснила гражданам РФ, как правильно давать деньги в долг

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Юрист Георгиева: Выдачу займа лучше оформить в виде договора или расписки

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт по юридическим вопросам, Алла Георгиева, рекомендует оформлять выдачу займа в виде договора или расписки, чтобы избежать возможных рисков.

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Устная договоренность о займе денег может создать сложности, поскольку в случае спора у заемщика не будет доказательств своих прав на возврат средств, как сообщает Москва 24.

Для обеспечения защиты интересов сторон важно оформить сделку письменно. Алла Георгиева подчеркнула, что независимо от суммы займа, следует заключать соглашение, в котором будут отражены все условия сделки. Расписка или договор должны содержать данные о сторонах сделки, сумме, сроках и условиях возврата займа.

В расписке необходимо указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные кредитора и заемщика, а также размер займа. Точные сроки возврата и условия возможного начисления процентов также должны быть отражены в документе. Соглашение завершается подписями сторон.