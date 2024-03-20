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Власти хотят отменить обязательное клеймение ювелирки: как это повлияет на производителей

С ювелирных изделий, предназначенных на продажу за пределами ЕАЭС, исчезнет клеймо

2:36
Экономика

С сентября текущего года российским экспортерам будет разрешено не наносить клеймо на производимые ими изделия из драгоценных металлов, которые предназначены для реализации за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С ювелирных изделий, предназначенных на продажу за пределами ЕАЭС, исчезнет клеймо
Фото: Openverse by firemedic58 is licensed under CC BY 2.0

В соответствии с документом Министерства финансов, вместо клейма им необходимо будет установить двухмерный штрих-код. Поддержку изменениям выразила правительственная комиссия по законопроектной деятельности 18 марта. Эту информацию подтвердил источник в правительстве в беседе с изданием "Известия".

В данный момент зарубежные потенциальные покупатели воспринимают клеймо, нанесенное на ювелирные изделия из России, как недостаток, отмечается в материалах проекта постановления. В документе подчеркивается, что основная цель внесенных изменений заключается в увеличении конкурентоспособности национальных украшений из драгоценных металлов на мировом рынке. По оценкам Минфина, внедрение новшеств позволит достичь поставленной цели к 2026 году. Запрос на получение комментария по этому вопросу был направлен в ведомство "Известиями".

Эта инициатива была предложена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в результате майской встречи с представителями профильного бизнес-сообщества "Деловая Россия", как следует из пояснительной записки к документу. Предложение заключается в замене клейма на ювелирных изделиях, предназначенных для экспорта, на штрих-код. Федеральная пробирная палата высказала поддержку изменениям, сообщили в пресс-службе данного государственного органа.

Отмечается, что в случае, если ювелирные изделия без клейма, предназначенные для экспорта, по каким-либо причинам останутся на территории России, они не смогут без пробирного клейма легально вернуться на внутренний рынок. Клеймо будет наноситься на границе, что необходимо для снижения риска распространения поддельной продукции внутри страны, подчеркнули в Федеральной пробирной палате.

Обязательное клеймение ювелирных изделий в России предусмотрено для обеспечения интересов как предпринимателей, так и потребителей, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Покупатель должен быть уверен, что приобретаемое им изделие соответствует необходимым стандартам качества и содержит необходимое количество драгоценного металла.

По мнению эксперта, инициатива Минфина способствует увеличению экспортного потенциала отечественных производителей. Ставка на нанесение QR-кода позволит обеспечить точный учет каждого изготовленного изделия

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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