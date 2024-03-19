Неожиданный поворот: курс биткоина на криптобирже BitMEX упал до $8900

Курс биткоина в ночь на 19 марта рухнул на 85%

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс биткоина (BTC) на бирже BitMEX в ночь на 19 марта упал на 85%, достигнув отметки всего $8900 в паре к стейблкоину USDT.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В то же время на других криптовалютных площадках цена биткоина держалась выше 60 тыс. долларов. Этот внезапный обвал вызвал шок и беспокойство среди трейдеров и инвесторов.

Однако столь же быстро, как и упал, курс биткоина восстановился. На момент 10:10 по московскому времени первая криптовалюта торговалась на BitMEX уже по $64 237.

По заявлению представителей BitMEX, причиной резкого снижения стали крупные ордера на продажу биткоина, что и спровоцировало панику и нестабильность на бирже. В настоящее время площадка проводит расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.