Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп призывает американцев не платить за других членов НАТО
США не планируют отправку войск на Украину
Фитнес-тренер объяснил, кому противопоказаны приседания
Пять простых для нас, но важных для природы вещей, которые можно сделать, изменив бьюти-рутину
Лидер США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о расширении НАТО
Назвали три продукта, способные защитить человека от стресса
Почему "Белое солнце пустыни" запретили в Азербайджане
Топ-5 инноваций в косметологии для улучшения внешности
Эксперт назвал четыре самых надёжных внедорожника ценой до 1 миллиона рублей
Неожиданный поворот: курс биткоина на криптобирже BitMEX упал до $8900

Курс биткоина в ночь на 19 марта рухнул на 85%

0:54
Экономика

Курс биткоина (BTC) на бирже BitMEX в ночь на 19 марта упал на 85%, достигнув отметки всего $8900 в паре к стейблкоину USDT.

Курс биткоина в ночь на 19 марта рухнул на 85%
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В то же время на других криптовалютных площадках цена биткоина держалась выше 60 тыс. долларов. Этот внезапный обвал вызвал шок и беспокойство среди трейдеров и инвесторов.

Однако столь же быстро, как и упал, курс биткоина восстановился. На момент 10:10 по московскому времени первая криптовалюта торговалась на BitMEX уже по $64 237.

По заявлению представителей BitMEX, причиной резкого снижения стали крупные ордера на продажу биткоина, что и спровоцировало панику и нестабильность на бирже. В настоящее время площадка проводит расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Последние материалы
WSJ: Украина из-за износа ВС перейдет к обороне по меньшей мере на год
Дуглас Макгрегор: Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов
Польза сосновых шишек для сада огромна
Экономист Чеглов предупредил о росте цен на мясо в России
У местной жительницы из Ростова обнаружили рак груди после жалоб на слабость из-за коронавируса
В Британии допустили отправку военного контингента на Украину
Как Александр Ширвиндт отзывался о русской и европейской кухне
Лариса Долина почтила память умершей 5 лет назад Юлии Началовой
Морозов предлагает подготовить антифранцузский «Искандер» из-за действий Парижа
Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия американского конгресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников