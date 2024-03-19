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Юань может стать главной валютой на рынке природного газа

Китай может попытаться сделать юань главной валютой на газовом рынке

Экономика

Китай может попытаться сделать юань основной валютой на рынке природного газа подобно доллару на рынке нефти и нефтепродуктов, говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.

Китай может попытаться сделать юань главной валютой на газовом рынке
Фото: 2020 SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

В этом поддержку Пекину могут оказать Москва и Тегеран. Bloomberg напоминает, что в 2022 году Россия добыла 673,8 млрд куб. м метана, Иран — 262,261 млрд, а КНР — 217,8 млрд.

Страны, имеющие веские причины для отказа от торговли в долларах США, видят в юане новую альтернативу.

Приобретение юанем нового торгового статуса усилит позиции КНР на мировом сырьевом рынке. Китай является крупнейшим производителем и импортёром углеводородов, в том числе газа. Так что вполне может взять на себя роль ценообразователя на газовом рынке.

В настоящее время центры торговли товарными активами сосредоточены в Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне, а доллар США доминирует в мировой торговле сырьём.

Однако стремление Китая, России и Ирана к дедолларизации и, в частности, использование юаня в качестве основной валюты на газовом рынке может стать серьёзным вызовом нынешней системе расчётов в международной торговле.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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