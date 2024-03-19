Юань может стать главной валютой на рынке природного газа

Китай может попытаться сделать юань основной валютой на рынке природного газа подобно доллару на рынке нефти и нефтепродуктов, говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.
В этом поддержку Пекину могут оказать Москва и Тегеран. Bloomberg напоминает, что в 2022 году Россия добыла 673,8 млрд куб. м метана, Иран — 262,261 млрд, а КНР — 217,8 млрд.
Страны, имеющие веские причины для отказа от торговли в долларах США, видят в юане новую альтернативу.
Приобретение юанем нового торгового статуса усилит позиции КНР на мировом сырьевом рынке. Китай является крупнейшим производителем и импортёром углеводородов, в том числе газа. Так что вполне может взять на себя роль ценообразователя на газовом рынке.
В настоящее время центры торговли товарными активами сосредоточены в Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне, а доллар США доминирует в мировой торговле сырьём.
Однако стремление Китая, России и Ирана к дедолларизации и, в частности, использование юаня в качестве основной валюты на газовом рынке может стать серьёзным вызовом нынешней системе расчётов в международной торговле.
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