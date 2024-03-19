Борьба за бренды: компания Smart international стремится захватить еще несколько торговых марок

Компания Smart international хочет забрать у правообладателей несколько известных брендов

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гонконгская компания Smart international предпринимает шаги по "захвату" еще нескольких известных брендов.

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В настоящее время иски от Smart international находятся на рассмотрении в Суде по интеллектуальным спорам. Среди фирм-ответчиков в иске значатся известные компании, такие как шведская Alimak (спецтехника), японская Shiseido (косметика), французская Michelin (автошины), китайская Lenovo (компьютеры) и прочие. Об этом пишет издание "Акценты".

Ранее Smart international сумела "захватить" два популярных бренда — Xiaomi home и Dyson home. Эпизод с брендом Xiaomi произошел в октябре 2022 года, когда Суд по интеллектуальным спорам частично аннулировал правовую защиту марки Xiaomi в России. Причиной послужило расширение ассортимента продукции бренда, включающее товары, которые Xiaomi фактически не выпускает, например, посуду и кухонные принадлежности.

Следует отметить, что Smart international продолжала выпускать и продавать такие товары под прославленным брендом, продавая их на торговых площадках Joom и AliExpress в России.

Аналогичная ситуация обострилась с брендом Dyson home, который традиционно ассоциировался с британским производителем пылесосов среди российских потребителей. Однако решение суда в пользу гонконгской компании открывает возможность использовать данный бренд для самых разных товаров — от косметики до игрушек.