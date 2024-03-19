Минфин России увеличит финансовые лимиты по льготным ипотечным программам

Минфин РФ предложил увеличить лимиты по льготной ипотеке

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов России подготовило проект постановления Правительства о расширении лимита средств на льготные ипотечные программы, такие как "Семейная ипотека" и "Льготная ипотека".

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По данным документа, планируется увеличить лимит средств на "Семейную ипотеку" на 200 млрд рублей до 4,84 трлн рублей, а на "Льготную ипотеку" на 150 млрд рублей до 6,19 трлн рублей.

Проект постановления предусматривает расширение общей суммы кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов кредитным и иным организациям в рамках льготных ипотечных программ. Такое увеличение лимитов обусловлено высоким спросом крупнейших кредиторов на распределенные им лимиты средств по льготным ипотечным программам.

"Семейная ипотека" требуется увеличение лимита средств до 4,84 трлн рублей, в рамках льготной ипотечной программы "Льготная ипотека" — до 6,19 трлн рублей", — отмечается в пояснительной записке.