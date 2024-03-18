Чего стоит ожидать заемщикам в дальнейшем? Банки ужесточили правила выдачи ипотеки в России

В Российских банках наметилась тенденция ужесточения правил выдачи ипотечных кредитов. Как сообщает издание "Аргументы и факты", банковские организации более тщательно проверяют потенциальных заёмщиков перед выдачей ипотеки.
Олег Бендриков, руководитель агентства недвижимости, отмечает, что первым серьезным барьером на пути к покупке жилья в настоящее время являются высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. Многие желающие приобрести квартиру оказываются в ситуации, когда банки требуют платежи в два раза выше, чем ожидалось.
Кроме того, банки ужесточили процедуру проверки заемщиков, что привело к уменьшению количества одобренных кредитов на половину. Если раньше финансовые учреждения редко звонили работодателям потенциальных заёмщиков, то теперь эта практика стала стандартной. Вопросы, задаваемые банками, стали более серьезными, и отсутствие ясных ответов может привести к отказу даже тем, кто имеет безупречную кредитную историю.
Часто бывает, что заемщики получают предварительное одобрение на кредит, но после проверки имущества им отказывают в выдаче кредита. Эксперты отмечают, что сейчас все операции проходят только за наличные, что приводит к существенному сокращению числа ипотечных сделок.
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