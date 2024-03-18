Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться
Игорь Лапин: ВСУ не могут перехватывать ударные дроны ВС России
Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского и его команду за совершенную глупость на фронте
Немецкие ученые заявили, что голуби мыслят быстрее людей
Кинолог Голубев рассказал, что нужно обращать внимание на собственные габариты при выборе собаки
Как перевести зеркало заднего вида в ночной режим: многие водители не знают об этом простом лайфхаке
Секрет крепкого брака Роберта Дауни-младшего
Всё что нужно знать про нос кошки
Двух пассажирок сняли с рейса из-за крупных габаритов
Чего стоит ожидать заемщикам в дальнейшем? Банки ужесточили правила выдачи ипотеки в России

Новое требование Банка России к выдаче ипотеки осложнило процесс получения кредита

1:18
Экономика

В Российских банках наметилась тенденция ужесточения правил выдачи ипотечных кредитов. Как сообщает издание "Аргументы и факты", банковские организации более тщательно проверяют потенциальных заёмщиков перед выдачей ипотеки.

Новое требование Банка России к выдаче ипотеки осложнило процесс получения кредита
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Олег Бендриков, руководитель агентства недвижимости, отмечает, что первым серьезным барьером на пути к покупке жилья в настоящее время являются высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. Многие желающие приобрести квартиру оказываются в ситуации, когда банки требуют платежи в два раза выше, чем ожидалось.

Кроме того, банки ужесточили процедуру проверки заемщиков, что привело к уменьшению количества одобренных кредитов на половину. Если раньше финансовые учреждения редко звонили работодателям потенциальных заёмщиков, то теперь эта практика стала стандартной. Вопросы, задаваемые банками, стали более серьезными, и отсутствие ясных ответов может привести к отказу даже тем, кто имеет безупречную кредитную историю.

Часто бывает, что заемщики получают предварительное одобрение на кредит, но после проверки имущества им отказывают в выдаче кредита. Эксперты отмечают, что сейчас все операции проходят только за наличные, что приводит к существенному сокращению числа ипотечных сделок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Высокую явку на выборы президента нам "обеспечил" недружественный Запад Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Сколько времени нужно стоять в планке?
BMJ: 10 000 шагов помогут победить последствия сидячего образа жизни
Названы самые необычные случаи гибели из-за домашних животных
Врач объяснила, как возникает возрастная пигментация и как можно снизить ее проявление
Метод 5 конвертов — один из лучших лайфхаков для сбережения денег
Почему "Трижды воскресший" стал самым непопулярным из всех фильмов Гайдая
Ученые заявили, что собаки научились определять рак у хозяина
Заместитель Лаврова Сергей Рябков чувствует себя хорошо и не имеет жалоб на здоровье
Известна неожиданная страна, которая «с нетерпением ждет российских туристов»
Аналитик Калашников: гаджеты от Apple начали следить за россиянами для спецслужб НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников