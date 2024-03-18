Китай увеличивает свои золотые резервы: объемы экспорта золота из РФ в КНР значительно возросли

Центробанк КНР не раскрывает информацию о получаемых объемах золота из РФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия, известная своими огромными запасами золота, за последнее время стала значительно увеличивать экспорт драгоценного металла в Китай, как сообщает АБН 24.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Китайские журналисты издания Baijiahao обратили внимание на необычное явление: Россия наращивает объемы поставок золота в Китай, однако китайские власти не делают публичной информацию о полученных объемах.

Это вызывает размышления о том, скрывает ли Китай свои резервы или просто предпочитает держать эту информацию в тайне.

Эксперты полагают, что Китай стремится увеличить свои золотые запасы для укрепления своего финансового суверенитета и снижения зависимости от доллара США.

Тем временем Россия также активно приобретает золото с этой стратегической целью. Обе страны рассматривают драгоценный металл как надежную защиту от экономического давления со стороны Запада.