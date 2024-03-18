4 простых способа, доступных каждому: привычки, которые помогут контролировать бюджет

4 лайфхака по экономии денег без потери качества жизни

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Деньги, как ни крути, являются важным аспектом нашей жизни. Чтобы легче контролировать свои расходы и начать экономить, важно применять правильные подходы.

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Первый совет — вести учет расходов. Если у вас еще не заведена таблица в Excel или Google Sheets со списком ваших финансовых трата, пришло время это сделать. Отразите все категории расходов в одном месте, чтобы визуально видеть, куда уходят ваши средства.

Далее, оформите скидочные карты в магазинах, где часто делаете покупки. Это позволит вам экономить на каждом товаре и расширит список доступных скидок и предложений.

Не торопитесь с крупными покупками. Перед приобретением дорогого товара, подумайте, действительно ли вам это нужно, или можно обойтись без него.

Откладывайте небольшие суммы. Постепенное пополнение сбережений не требует радикального сокращения расходов. Выделяйте небольшие части от вашего дохода на пополнение финансовой подушки безопасности — это поможет вам создать запас на "черный день".