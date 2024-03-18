Источник: дата годового отчета Центробанка на 10 апреля была утверждена Советом Госдумы

Дату проведения годового отчета Центробанка, который пройдет 10 апреля, утвердил Совет Государственной Думы, как передал источник в Государственной Думе.
"Совет Думы утвердил дату годового отчета Центробанка. Отчет состоится 10 апреля. На пленарном заседании его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", — поделился источник.
Он уточнил, что в период с 1 по 10 апреля во фракциях состоятся встречи с Эльвирой Набиуллиной перед представлением отчета.
Ранее глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о планах провести доклад Центрального банка России в Госдуме 17 апреля.
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