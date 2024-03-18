Депутат Селезнев прокомментировал отказ Украины продлевать контракт с "Газпромом"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, депутат Валерий Селезнев прокомментировал решение украинских властей об отказе продления контракта с "Газпромом" на транзит газа в Европу после 31 декабря. Об этом сообщила "Лента.ру".
Селезнев назвал действия Киева блефом и подчеркнул, что в случае полного отказа Украины от транзита российского газа в Европу наша страна сможет воспользоваться альтернативными маршрутами доставки.
Украинские власти, по словам политика, сами себе создают дополнительные проблемы.
"Это очередной шантаж, но не нас, а стран Восточной Европы. У нас транзит газа через территорию Украины на сегодняшний день минимальный", — сказал Селезнев.
Также он заявил, что наш транзит газа через Украину — незначительное количество в сравнении с тем, что было несколько лет назад.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.