Депутат Селезнев прокомментировал отказ Украины продлевать контракт с "Газпромом"

Депутат Селезнев: украинские власти сами себе создают дополнительные проблемы

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, депутат Валерий Селезнев прокомментировал решение украинских властей об отказе продления контракта с "Газпромом" на транзит газа в Европу после 31 декабря. Об этом сообщила "Лента.ру".

Фото: 9111.ru

Селезнев назвал действия Киева блефом и подчеркнул, что в случае полного отказа Украины от транзита российского газа в Европу наша страна сможет воспользоваться альтернативными маршрутами доставки.

Украинские власти, по словам политика, сами себе создают дополнительные проблемы.

"Это очередной шантаж, но не нас, а стран Восточной Европы. У нас транзит газа через территорию Украины на сегодняшний день минимальный", — сказал Селезнев.

Также он заявил, что наш транзит газа через Украину — незначительное количество в сравнении с тем, что было несколько лет назад.