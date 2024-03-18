Почему котировки российского долга падают? Индекс RGBI упали на три пункта

Индекс котировок российских гособлигаций упал до минимума

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последний месяц индекс RGBI, который отражает состояние рынка российских государственных облигаций, достиг минимального уровня за два года. Последний раз такой показатель фиксировался в апреле 2022 года в период экономической неопределенности.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Однако на этот раз эксперты отмечают, что отсутствуют явные фундаментальные причины для подобного спада, как сообщают "Известия".

По мнению опрошенных изданием специалистов, основной причиной стало изменение ожиданий относительно снижения ключевой процентной ставки, которая на данный момент остается на высоком уровне относительно уровня инфляции — 16 процентов по сравнению с 7-8 процентами.

Аналитик компании "Цифра брокер" Владимир Корнев отмечает, что долгое время на рынке существовало убеждение в скором снижении ставки, однако сейчас происходит попытка компенсировать предшествующее устойчивое положение.

В настоящее время депозиты банков представляют собой более привлекательную альтернативу облигациям федерального займа (ОФЗ), что естественным образом приводит к оттоку средств с рынка облигаций и оказывает давление на индекс RGBI.