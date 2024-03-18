Китай в этом месяце почти побил рекорд по импорту российской нефти

Kpler: Поднебесная готовится поставить рекорд по импорту российской нефти

Французская компания Kpler сообщает, что в Поднебесной в этом месяце намерены увеличить закупки российской нефти до рекордного уровня. Этому поспособствовал отказ Индии из-за опасения санкций Запада от больших поставок сорта Сокол.

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Kpler приводит данные, согласно которым КНР собирается импортировать порядка 1,7 млн баррелей в день российской нефти в марте этого года. Объемы Сокола станут больше в три раза в сравнении с февралем до исторического максимума в 379 000 баррелей в день.

"Пока нет информации, достанутся ли все партии Сокола фактическим покупателям или разгрузятся на хранение. Трейдеры ссылаются на нежелание банков КНР участвовать в торговле из-за последних санкций Америки против танкеров", — отметили в компании.

Также известно, что откачка Сокола постепенно идет у Сингапура и Южной Кореи. Однако реальные поступления в Китай к концу марта могут отличаться из-за изменения пунктов назначения.