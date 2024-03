Китай в этом месяце почти побил рекорд по импорту российской нефти

Французская компания Kpler сообщает, что в Поднебесной в этом месяце намерены увеличить закупки российской нефти до рекордного уровня. Этому поспособствовал отказ Индии из-за опасения санкций Запада от больших поставок сорта Сокол.

Фото: wikimapia by Artur1917 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.