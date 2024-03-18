Экономист Лазаревский объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция. На рост цен влияет ряд факторов, и вот какие

На подорожание молочной продукции в России могут влиять несколько факторов. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, доктор экономических наук Антон Лазаревский.
По его словам, первый фактор — это стоимость сырья.
Цена на молоко зависит от стоимости кормов для животных и затрат на содержание сельскохозяйственных животных. если стоимость сырья увеличивается, то это может приводить к росту цен на молочные продукты, — рассказал он.
Второй фактор — это климатические условия.
Погодные условия также могут оказать влияние на производство кормов и урожайность, которая используется для производства кормов животных. То есть, например, снег, засуха частые дожди, все это приводит к ухудшению урожая и увеличению затрат на корм животным, — добавил эксперт.
Кроме того, влияет курс валют и инфляция.
Из-за этого могут повышаться цены на стоимость импортируемых ингредиентов или каких-то технологий, — заключил Лазаревский.
Ранее экономист Ольга Лебединская предупредила о возможном повышенном росте на молоко и молочную продукцию, который составит к осени 2024 года от 7 до 10 % в годовом выражении. Этот показатель выше продуктовой инфляции.
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