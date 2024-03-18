Экономист Лазаревский объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция. На рост цен влияет ряд факторов, и вот какие

Экономист Лазаревский назвал стоимость сырья и климатические условия причиной роста цен на молочную продукцию в России

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор

На подорожание молочной продукции в России могут влиять несколько факторов. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, доктор экономических наук Антон Лазаревский.

Фото: flickr.com by Carsten Schertzer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его словам, первый фактор — это стоимость сырья.

Цена на молоко зависит от стоимости кормов для животных и затрат на содержание сельскохозяйственных животных. если стоимость сырья увеличивается, то это может приводить к росту цен на молочные продукты, — рассказал он.

Второй фактор — это климатические условия.

Погодные условия также могут оказать влияние на производство кормов и урожайность, которая используется для производства кормов животных. То есть, например, снег, засуха частые дожди, все это приводит к ухудшению урожая и увеличению затрат на корм животным, — добавил эксперт.

Кроме того, влияет курс валют и инфляция.

Из-за этого могут повышаться цены на стоимость импортируемых ингредиентов или каких-то технологий, — заключил Лазаревский.

Ранее экономист Ольга Лебединская предупредила о возможном повышенном росте на молоко и молочную продукцию, который составит к осени 2024 года от 7 до 10 % в годовом выражении. Этот показатель выше продуктовой инфляции.