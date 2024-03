Инфляция достигла нулевых показателей: в РФ ожидают положительных изменений

По прогнозам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, годовая инфляция в России в марте снизится до 7,3%.

Фото: Openverse by X5Group is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.