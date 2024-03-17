Инфляция достигла нулевых показателей: в РФ ожидают положительных изменений

Аналитик Антонов: инфляция в России замедлится до 7,3% в марте

По прогнозам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, годовая инфляция в России в марте снизится до 7,3%.

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Этот прогноз был дан в ответ на заявление президента России Владимира Путина о вероятном выходе инфляции на ноль за первые две недели марта.

Антонов в беседе с "Газетой.Ru" отметил, что хотя недельная инфляция не является долгосрочным трендом, замедление темпов в феврале и низкие значения в начале марта могут свидетельствовать о потенциальном замедлении роста цен в среднесрочной перспективе, то есть в течение марта.

Он также подчеркнул, что темпы роста инфляции в категории фруктов и овощей значительно снизились как год к году, так и месяц к месяцу в феврале.

Антонов напомнил, что январь и февраль традиционно характеризуются повышенной инфляцией в России из-за роста цен на свежие овощи и фрукты.