Простая схема "4 конверта": как накопить крупную сумму даже при маленькой зарплате

Your browser does not support the audio element.

Экономия на свою мечту может быть достижима для каждого, даже при скромных доходах. Пусть у вас не большая зарплата, много расходов или просто нет желания экономить — существует эффективный метод, позволяющий накопить солидную сумму. Это так называемая схема "4 конверта".

Фото: commons.wikimedia.org by Revised by Reworked is licensed under the copyright holder of this work, release this work into the public domain