Простая схема "4 конверта": как накопить крупную сумму даже при маленькой зарплате

Как просто начать копить, если вы живете на маленькую зарплату

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономия на свою мечту может быть достижима для каждого, даже при скромных доходах. Пусть у вас не большая зарплата, много расходов или просто нет желания экономить — существует эффективный метод, позволяющий накопить солидную сумму. Это так называемая схема "4 конверта".

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Суть этой стратегии заключается в том, чтобы сразу же после получения заработной платы разделить её на четыре части. Первая часть — это резерв, который часто называют "заначкой на черный день".

Этот резерв должен составлять 20% от вашего дохода и лучше всего хранить его на банковском счете или ценных бумагах, чтобы избежать искушения потратить его.

Оставшиеся 80% зарплаты следует разделить на четыре равные части, соответственно количеству недель в месяце. И каждую неделю нужно брать один конверт и тратить деньги из него на продукты, проезд, коммунальные платежи и другие неотложные нужды.

Этот метод зарекомендовал себя как действенный способ экономии, который подходит практически для всех уровней доходов.